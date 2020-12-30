Скончался глава Котелинского сельского поселения

Скончался глава Котелинского сельского пселения Федор Трубаков. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».
«За долгую трудовую деятельность он внес весомый вклад в развитие Кадомского района, местного самоуправления, под его руководством были реализованы многие социально значимые проекты, направленные на повышение качества жизни людей», — говорится в сообщении.
Губернатор и правительство Рязанской области выразили соболезнования в связи со смертью чиновника.
Как сообщил на странице «ВКонтакте» глава Кадомского района Александр Кочетков, Трубакова похоронили 29 декабря.
«Очень грамотный руководитель, инженер, патриот своей малой Родины и просто хороший позитивный человек, он пользовался заслуженным уважением и любовью своих земляков», — написал Кочетков.