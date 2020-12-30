Скончался глава Котелинского сельского поселения

Губернатор и правительство Рязанской области выразили соболезнования в связи со смертью чиновника. Как сообщил на странице «ВКонтакте» глава Кадомского района Александр Кочетков, Трубакова похоронили 29 декабря.

Скончался глава Котелинского сельского пселения Федор Трубаков. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

«За долгую трудовую деятельность он внес весомый вклад в развитие Кадомского района, местного самоуправления, под его руководством были реализованы многие социально значимые проекты, направленные на повышение качества жизни людей», — говорится в сообщении.

Губернатор и правительство Рязанской области выразили соболезнования в связи со смертью чиновника.

Как сообщил на странице «ВКонтакте» глава Кадомского района Александр Кочетков, Трубакова похоронили 29 декабря.

«Очень грамотный руководитель, инженер, патриот своей малой Родины и просто хороший позитивный человек, он пользовался заслуженным уважением и любовью своих земляков», — написал Кочетков.