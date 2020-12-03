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Оперштаб объяснил большое число рязанцев, вылеченных от COVID-19 за сутки
По данным федерального оперштаба, за последние сутки от COVID-19 вылечили 301 рязанца. Региональный оперштаб объяснил, почему цифра так увеличилась.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки от COVID-19 вылечили 301 рязанца. Региональный оперштаб объяснил, что из больниц выписали 60 жителей региона. Остальные пациенты проходили лечение дома.

Кроме того, теперь человек признается выздоровевшим после первого отрицательного теста, а не после второго, как раньше.

В оперштабе добавили, что в регион поступило новое оборудование, которое позволило значительно увеличить объем обрабатываемых тестов в сутки.