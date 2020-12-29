Скончался заведующий одного из отделений детской ОКБ

27 декабря скончался заведующий детским травматологическим пунктом ДОКБ, травматолог-ортопед Валерий Улыбин. Ему было 50 лет.

27 декабря скончался заведующий детским травматологическим пунктом ДОКБ, травматолог-ортопед Валерий Улыбин. Ему было 50 лет, сообщили коллеги мужчины во вторник, 29 декабря.

Улыбин начал работать в 1990 году. Сначала он был санитаром, затем медбратом приемного отделения ДОКБ, врачом выездной бригады станции скорой помощи. С 1995 года работал врачом-ортопедом.

Коллеги отмечают высокий профессионализм Валерия Улыбина, его жизнелюбие и неравнодушие к чужим проблемам.