Опубликован график работы бесплатных автобусов до «М5 Молла» в новогодние праздники

31 декабря и 1 января ТРЦ будет работать в праздничном режиме. 31 декабря торговый центр будет работать с 10:00 до 19:00, а 1 января 2021 года центр начнет работу в 14:00.

Опубликован график работы бесплатных автобусов до «М5 Молла» в новогодние праздники. 31 декабря и 1 января ТРЦ будет работать в праздничном режиме. 31 декабря торговый центр будет работать с 10:00 до 19:00, а 1 января 2021 года центр начнет работу в 14:00. Со 2 января «М5 Молл» вернется к обычному графику работы: с 10:00 до 22:00. На праздничное расписание 31 декабря и 1 января перейдут и бесплатные автобусы «М5 Молл».

31 декабря. Маршруты в сторону «М5 Молл»:

Недостоево — «М5 Молл»: 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 17.45.

Автовокзал — «М5 Молл»: 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.45.

Пл. Театральная «М5 Молл»: 9.00, 11.30, 14.30, 17.00.

Маршруты от «М5 Молл»:

«М5 Молл» — Недостоево: 9.45, 10.30, 11.15, 12.00. 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 18.15, 19.30.

«М5 Молл» — Автовокзал: 9.45, 10.45, 11.45, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.20, 19.20.

«М5 Молл» — пл. Театральная: 10.00, 13.00, 15.30, 18.00.

1 января. Маршруты в сторону «М5 Молл»:

Недостоево — «М5 Молл»: 13.30, 14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 21.45.

Автовокзал — «М5 Молл»: 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45.

Пл. Театральная — «М5 Молл»: 13.30, 17.00, 19.30, 21.35.

Маршруты от ТРЦ «М5 Молл»:

«М5 Молл» — Недостоево: 14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 21.55, 22.20.

«М5 Молл» — Автовокзал: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20.

«М5 Молл» — пл. Театральная: 15.30, 18.00, 20.30, 22.30.

Со 2 января бесплатные «молловские» автобусы буду выходить на маршрут по обычному расписанию. Помимо «молловских» автобусов, можно воспользоваться и городским транспортом: маршрутками: 41 и 47, автобусами: 4 и 18, а также троллейбусом №1.