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Ученые раскрыли главную опасность нового штамма коронавируса
Ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины выяснили, что британский штамм коронавируса SARS-CoV-2 может привести к росту госпитализаций и смертей в новом году.

Ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины выяснили, что британский штамм коронавируса SARS-CoV-2 может привести к росту госпитализаций и смертей в новом году. Об этом сообщает «Российская газета».

В статье на сайте Medical Xpress отмечается, что мутировавший штамм коронавируса, который распространился в Великобритании, примерно на 56% более заразен, чем первый. Однако смертоносность его еще не изучена.

При этом ученые отмечают, что мутировавший штамм приведет к значительному росту заболеваемости, госпитализации и смертность от COVID-19 достигнут более высоких уровней в 2021 году, даже если региональные ограничения сохранятся.

Директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российская вакцина «Спутник V» будет защищать от британского штамма коронавируса. Он уточнил, что российский препарат создает иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса.