Ученые раскрыли главную опасность нового штамма коронавируса

Ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины выяснили, что британский штамм коронавируса SARS-CoV-2 может привести к росту госпитализаций и смертей в новом году.

Ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины выяснили, что британский штамм коронавируса SARS-CoV-2 может привести к росту госпитализаций и смертей в новом году. Об этом сообщает « Российская газета ».

В статье на сайте Medical Xpress отмечается, что мутировавший штамм коронавируса, который распространился в Великобритании, примерно на 56% более заразен, чем первый. Однако смертоносность его еще не изучена.

При этом ученые отмечают, что мутировавший штамм приведет к значительному росту заболеваемости, госпитализации и смертность от COVID-19 достигнут более высоких уровней в 2021 году, даже если региональные ограничения сохранятся.