Названы продукты, которые лучше убрать из холодильника

Такие продукты могут испортиться. Кроме того, у некоторых из них могут пропасть полезные свойства.

Пользователь WeChat перечислил продукты, которые нельзя хранить в холодильнике. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на блогера.

Автор отметил, что капуста, шпинат, салат, зеленый лук и другие листовые овощи теряют вкусовые свойства при долгом хранении в холодильнике. От них начинает исходить неприятный запах, влияющий на продукты, лежащие рядом.

Блогер порекомендовал такие свежие овощи съедать сразу после покупки или держать листовые при температуре от 0 до 4 градусов, но не в холодильнике. Также можно срезать у них корни, а сами овощи поместить в емкости с водой.

Кроме того, в холодильнике нельзя хранить все виды тропических фруктов, включая папайю, личи и бананы, которые могут почернеть. Помидоры, огурцы и прочие овощи тоже нельзя долго хранить в холодильнике, поскольку они могут стать мягкими и водянистыми.

Яблоки, персики, апельсины, киви и прочие свежие фрукты без повреждений также можно держать при комнатной температуре в течение 15-30 дней. Отмечается, что в холодильнике в них могут попасть бактерии, срок их годности может уменьшиться.

Фрукты можно поместить в емкость с низкой температурой только если они уже нарезаны, предварительно накрыв их пищевой пленкой.

В холодильнике не рекомендуется хранить мед, так как он теряет там свои полезные свойства.

Кроме того, автор отметил, что в холодильнике не стоит держать муку, поскольку в холодной среде она впитывает влагу, запахи от продуктов и может изменить вкусовые свойства и заплесневеть.

В холодильнике не следует хранить чипсы, печенье, хлеб, паровые булочки, лапшу быстрого приготовления и шоколад. Остатки пищи в холодильник нужно помещать в емкости с крышкой, чтобы избежать бактериальной перекрестной инфекции.

«Если у вас есть привычка класть все в холодильник, постарайтесь поскорее от нее избавиться», — заключил автор.