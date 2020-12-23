Вжух и… Любознательная свинья проехала по улицам Михайлова на «Москвиче»

Свинья ездила по городу с комфортом: для ее удобства водитель опустил заднее стекло. Животное воспользовалось моментом и удовлетворило свое любопытство, высунув морду и осмотрев городские достопримечательности из салона машины.

По улицам Михайлова на «Москвиче» покатали свинью. Фотографии «путешественницы» появились в соцсети.

Судя по снимкам, свинья ездила по городу с комфортом: для ее удобства водитель опустил заднее стекло. Животное воспользовалось моментом и удовлетворило свое любопытство, высунув морду и осмотрев городские достопримечательности из салона машины.

Кто-то из пользователей соцсети предположил, что свинья едет на свидание. По другой версии, она участвует в флешмобе «в знак протеста или еще что».