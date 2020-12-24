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«За гараж родину продал». В Рязани признали незаконной рекламу с вызывающей надписью
Рекламный плакат строительной компании с надписью «Да я за гараж здесь Родину продал» нарушает действующее законодательство. Такой вывод сделали члены экспертного совета по рекламе при рязанском УФАС в среду, 23 декабря.

Рекламный плакат строительной компании с надписью «Да я за гараж здесь Родину продал» нарушает действующее законодательство. Такой вывод сделали члены экспертного совета по рекламе при рязанском УФАС в среду, 23 декабря.

Баннер с неоднозначным содержанием размещался на заборе дома по улице Старое Село. Как пояснила врио руководителя ведомства рязанскогоУФАС Ирина Кошелева, в данной рекламе используется творческий образ советского актера Георгия Буркова и имеется отсылка к фильму «Гараж» режиссера Эльдара Рязанова.

Антимонопольная служба занялась оценкой рекламы после обращения жителя. Горожанина оскорбила антипатриотичная надпись на плакате. «Я считаю недопустимым жонглировать понятием Родины в своих коммерческих целях. Если автор рекламы думает, что все видели фильм „Гараж“, то он глубоко ошибается. С того момента, как фильм вышел в прокат, сменилось не одно поколение. И фамилия Бурков им ничего не говорит. А вот выражение „продать Родину“ корежит любого нормального человека», — написал мужчина.

Доцент кафедры русского языка РГУ имени Есенина Елена Корчагина посчитала жалобу обоснованной.

«Возникает вопрос, на кого рассчитана эта реклама. Современные молодые люди в большинстве своем советского кино не знают. У них с фильмом не возникает ассоциаций. Данный текст воспринимается в прямом смысле», — прокомментировала Корчагина.

Она напомнила, что в фильме речь идет о малой родине — доме в деревне, который продал персонаж Буркова, чтобы купить машину и гараж, а фраза, используемая в рекламном слогане, на самом деле звучит так: «Я за машину родину продал».

«Контекст выдран из фильма. Наблюдается подмена понятий. И, кажется, что речь идет, действительно, об измене Родине», — сказала Лариса Бурлака, начальник отдела наружной рекламы управления градостроительства и архитектуры Рязани.

Большинство экспертов также признали, что реклама является неэтичной и не соответствует требованиям ФЗ «О рекламе». При этом они отметили, что баннер видят все, в том числе дети, а не только потенциальные покупатели.

Присутствующий на заседании представитель строительной компании Павел Косоруков сообщил, что жалоба на плакат поступила «из-за личной обиды». По его словам, заявителю было отказано в продаже парковочный места, «поскольку такая услуга не предоставляется лицам, не проживающим в доме». Павел Косоруков также заверил, что еще 19 ноября рекламу демонтировали.

Отметим, в рекламе запрещается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений, выражений. Не допускается использование государственных и религиозных символов, объектов культурного наследия.