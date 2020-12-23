С нового года «Европа Плюс Рязань» зазвучит на новой частоте

С 1 января 2021 года радиостанция «Европа Плюс Рязань» зазвучит на новой частоте. Услышать знакомых ведущих и все хиты можно будет на волне 97,3 FM.

С 1 января 2021 года радиостанция «Европа Плюс Рязань» зазвучит на новой частоте. Услышать знакомых ведущих и все хиты можно будет на волне 97,3 FM.

«В Новом году все по-новому! Само-собой, в новом году на „Европе Плюс“ вас ждет еще больше хитов, больше музыки, больше развлечений и подарков! Настраивайтесь!» — обратились к рязанцам сотрудники радиостанции.