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Рязанская компания выиграла суд у интернет-издания
В редакцию РЗН. инфо поступило официальное обращение от пресс-службы торгового дома «Барс». Приводим его полностью. Орфография и пунктуация сохранена.

Компания «Барс» подала в суд и выиграла дело по обвинению в клевете у интернет-издания «Вид сбоку» (официально зарегистрированное СМИ) и его главного редактора Константина Смирнова.

В редакцию РЗН. инфо поступило официальное обращение от пресс-службы торгового дома «Барс». Приводим его полностью.

«Пресс-служба компании «Торговый дом «Барс-1» в своем официальном заявлении сообщила, о том, что многочисленные публикации рязанского журналиста Константина Смирнова являются местью за проигранное в суде дело.

В апреле 2020 года ООО «Торговый дом «Барс-1» (магазины торговой марки «Книжный барс») обратилось в Рязанский районный суд с исковыми требованиями к Смирнову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Речь шла о статье «Иногда и они идут против Путина», которая до сих пор остаётся на сайте. В ней говорилось, что сотрудников супермаркета «Книжный Барс» на Московском руководство вынудило написать заявления и отправило в отпуск за свой счёт под угрозой увольнения на период вынужденных «коронавирусных каникул».

В суде было установлено, что сотрудники магазина действительно не работали в период с 28 марта по 30 апреля, но зарплата им выплачивалась. Также была опровергнута информация о том, что людей заставляли брать отпуск за свой счёт. Все доводы ТД «Барс-1» были доказаны документально.

Суд удовлетворил исковые требования и обязал Константина Смирнова удалить статью с сайта и опубликовать опровержение. Также журналист должен оплатить судебные расходы в размере 67 тысяч 200 рублей. Полный текст судебного решения можно найти здесь.

На сайте суда сообщается, что 29 июля копия решения передана ответчику, а 21 сентября выданы исполнительные листы. Но до сих пор решение суда не исполнено.

— Похоже, что исполнять решение он не собирается. Наоборот, ряд последних публикаций «Вид сбоку» доказывает, что он просто мстит за проигранное дело лицам, указанным в публикации, и продолжает распространять ложь, — говорится в сообщении ТД «Барс-1». — Суд рассматривает ещё одно дело к Смирнову К.М. о компенсации морального вреда за лживую публикацию. Череда судебных исков будет продолжена. И решения судов всё-таки придётся исполнить.

Генеральный диретор ООО «Торговый дом «Барс-1» С. А. Платова»

Редакция РЗН. инфо сообщает, что не встает на сторону ни одного из участников конфликта