Власти пообещали не повышать тариф на тепло в Рязани

Конечные тарифы для населения, как утверждают власти, в среднем сопоставимы с показателями других регионов ЦФО. Точку в споре между мэрией и ТЭЦ, по словам Владимира Бурмистрова, должен поставить суд.

Власти пообещали не повышать тариф на тепло в Рязани, если администрация добьется расторжения договора аренды с Ново-Рязанской ТЭЦ. Позицию города журналистам озвучил вице-мэр Владимир Бурмистров в понедельник, 21 декабря.

Власти дали понять, что готовы расторгнуть договор аренды со станцией. Среди причин чиновники назвали: низкую плату за пользование муниципальным имуществом и необоснованное выведение из эксплуатации турбин, строительство новых энергетических объектов за счет повышения отпускной цены на тепло.

Конечные тарифы для населения, как утверждают власти, в среднем сопоставимы с показателями других регионов ЦФО. Точку в споре между мэрией и ТЭЦ, по словам Владимира Бурмистрова, должен поставить суд.

Напомним, Любимов поручил проверить тарифы Ново-Рязанской ТЭЦ после освещения вопроса на пресс-конференции с Владимиром Путиным.