Любимов поручил проверить тарифы Ново-Рязанской ТЭЦ

Зампреду правительства Евгению Беленецкому поручили «оперативно направить обращение в прокуратуру Рязанской области» об обоснованности тарифов. Срок исполнения поручения — 21 декабря 2020 года.

В понедельник, 21 декабря, губернатор Николай Любимов поручил зампреду регионального правительства Евгению Беленецкому проверить «обоснованность действующих тарифов на тепловую энергию для потребителей рязанского филиала ООО „Ново-Рязанская ТЭЦ“». Об этом сообщило региональное правительство.

Беленецкому поручили «оперативно направить обращение в прокуратуру Рязанской области» об обоснованности тарифов. Срок исполнения поручения — 21 декабря 2020 года.