Главный редактор МК прокомментировал «обман» рязанской журналистки на пресс-конференции Путина

Главный редактор МК прокомментировал «обман» рязанской журналистки на пресс-конференции Путина. Гусев отметил, что дезинформации или обмана в содержании плаката Александры Безукладовой не было, так как она действительно беременна. Он добавил, что Безукладова продолжит занимать свою должность.

Павел Гусев объяснил поведение директора издания «МК в Рязани» Александры Безукладовой во время пресс-конференции президента Владимира Путина, об этом сообщает «Подъем».

Гусев отметил, что дезинформации или обмана в содержании плаката журналистки не было, так как она действительно беременна.

Он добавил, что Безукладова продолжит занимать свою должность.

Гусев не стал комментировать достоверность истории, которую Безукладова рассказала на пресс-конференции, так как она относится к региональной повестке.

Напомним, в четверг, 17 декабря, на пресс-конференции президента рязанка Александра Безукладова попросила присвоить Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек на пожаре. В телефонном разговоре с журналистом Андреем Карауловым рязанский вице-губернатор не смог назвать точное число спасенных.

Первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич требует сурово наказать рязанскую журналистку Александру Безукладову за обман президента Владимира Путина на пресс-конференции.