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Рязанская фирма пожаловалась, что не может получить долг за поставленные материалы для строительства гимназии и детсада
В компании рассказали, что дело принято Арбитражным судом Рязанской области. В исковом заявлении говорится, что ООО «АК Керамика» требует взыскать долг с ООО «СНИП» за поставленный товар: керамическую плитку, керамогранит и сопутствующие товары на сумму 3 миллиона 750 тысяч 957 рублей. Представители ООО «АК Керамика» утверждают, что должник аффилирован с ООО «ГК Альянс» и депутатом городской Думы Романом Худяковым.

Представители компании ООО «АК Керамика» рассказали РЗН. инфо, что до сих пор не могут получить долг за поставленные материалы для строительства гимназии №5 и детсада в Мурмине.

В компании рассказали, что дело принято Арбитражным судом Рязанской области. В исковом заявлении говорится, что ООО «АК Керамика» требует взыскать долг с ООО «СНИП» за поставленный товар: керамическую плитку, керамогранит и сопутствующие товары на сумму 3 миллиона 750 тысяч 957 рублей. Представители ООО «АК Керамика» утверждают, что должник аффилирован с ООО «ГК Альянс» и депутатом городской Думы Романом Худяковым.

«Подаче иска предшествовало предложение директора ООО „СНИП“ Гуйды В. В подписать соглашение о моратории на три года на взыскание долга в виду отсутствия необходимых денежных средств, а, по сути, расписаться в банкротстве своего предприятия. Общая сумма долгов ООО „СНИП“ перед поставщиками и подрядчиками по разным оценкам превышает 25 миллионов рублей, которые, по всей видимости, должник возвращать не намерен», — говорится в сообщении истца.

ООО «СНИП» получало продукцию для ремонта двух строящихся объектов. Первый — новое здание гимназии №5, расположенное по адресу улица Полетаева, дом №14, построенное в рамках реализации нацпроекта «Образование». Второй объект — здание дошкольной образовательной организации для детей на 60 мест в поселке Мурмино Рязанского района. Деньги для строительства были выделены из бюджета в результате победы ООО «СНИП» в тендере.

«Возникает вопрос, если объекты построены, материалы, заложенные в смете использованы, то куда исчезли, на что потрачены бюджетные деньги, заложенные в смете?», — задается вопросом директор ООО «АК Керамика» Сергей Зайцев.

«Генеральным подрядчиком строительства гимназии выступало ООО „ГК Альянс“, ООО „СНИП“ было главным субподрядчиком. ООО „СНИП“ непосредственно выполняло работы и делало закупки стройматериалов. По детскому саду в поселке Мурмино генеральным подрядчиком было уже непосредственно ООО „СНИП“. В июне 2020 года в ООО „СНИП“ произошла смена учредителей. Основным участником данной организации стала фирма, аффилированная с Худяковым», — рассказал РЗН. инфо Сергей Зайцев.

ООО «ГК Альянс» известно тем, что являлось подрядчиком ремонта моста через реку Ока в 2018 году. Судебные разбирательства, связанные с претензиями к качеству ремонта моста, продолжаются.