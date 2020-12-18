АО «Русская кожа» стало дипломантом Премии Правительства в области качества

В конкурсе участвовали более 400 предприятий из 67 регионов. Звание дипломанта получили лишь 13, среди них — Рязанский кожевенный завод. АО «Русская кожа» для участия в конкурсе подготовило отчет по самооценке предприятия по девяти критериям модели премии: лидерство, персонал, политика и стратегия, партнерство и ресурсы, процессы, продукция и услуги, результаты для персонала, результаты для потребителей, результаты для общества, ключевые результаты.

10 декабря в Москве под председательством министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова прошло заседание Совета Премии Правительства в области качества. Совет утвердил перечень кандидатов на получение звания лауреатов самой престижной награды в области качества в 2020 году и утвердил дипломантов Премии этого года.

В конкурсе участвовали более 400 предприятий из 67 регионов. Звание дипломанта получили лишь 13, среди них — Рязанский кожевенный завод.

АО «Русская кожа» для участия в конкурсе подготовило отчет по самооценке предприятия по девяти критериям модели премии: лидерство, персонал, политика и стратегия, партнерство и ресурсы, процессы, продукция и услуги, результаты для персонала, результаты для потребителей, результаты для общества, ключевые результаты.

По результатам заочной оценки отчета экспертами Премии предприятию предложили участвовать во втором этапе конкурса — очной оценке предприятия. С 14 сентября по 18 сентября четыре эксперта Премии провели обследование АО «Русская кожа».

«Участие в конкурсе позволило получить оценку эффективности своих бизнес-процессов, пройти аудит своей системы управления, в итоге услышать рекомендации по улучшению отдельных направлений работы предприятия», — отметили представители АО «Русская кожа».

Подробнее о Рязанском кожевенном заводе читайте на сайте . Информацию о премии можно найти здесь .

Справка:

Премия в области качества обеспечивает их лауреатам имидж лидера, репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции, способствует привлечению новых партнеров и клиентов, ведет к росту прибыли и, соответственно, открывает новые деловые возможности.