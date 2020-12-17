На рязанца напали с ножом

Нож злоумышленник оставил в ране, с помощью этого полицейские установили его личность. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На 36-летнего рязанца напали с ножом, когда он шел по улице. Неизвестный воткнул ему нож в живот, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Потерпевший смог добраться до дома и вызвать скорую, его доставили в больницу.

Нож злоумышленник оставил в ране, с помощью этого полицейские установили его личность. Оказалось, что 40-летний житель Челябинской области недавно приехал в Рязань на заработки. Ранее его неоднократно судили за угрозу убийством и разбойное нападение.

По предварительной информации, злоумышленник напился и устроил драку с двумя незнакомцами. После этого он пошел по улице и ранил ножом прохожего.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК.