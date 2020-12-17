Губернатор Рязанской области и фонд продовольствия «Русь» подпишут соглашение о сотрудничестве

На мероприятии будет присутствовать министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец. С начала работы в апреле 2020 года волонтеры регионального отделения фонда в Рязанской области уже распределили более 100 тонн продовольствия среди 15 тысяч нуждающихся семей и пенсионеров региона.

17 декабря правительство Рязанской области и благотворительный фонд « Фонд продовольствия «Русь » подпишут соглашение о сотрудничестве. На мероприятии будет присутствовать министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец.

С начала работы в апреле 2020 года волонтеры регионального отделения фонда в Рязанской области уже распределили более 100 тонн продовольствия среди 15 тысяч нуждающихся семей и пенсионеров региона.

Рязанская область официально присоединилась к движению промышленного фудшеринга. Продукты фонд продовольствия «Русь» получает совершенно бесплатно от производителей продуктов питания. Речь, в первую очередь, идет о хороших продуктах, которые по той или иной причине не были проданы. В перечень товаров, которые принимает «банк еды» входят продукты с истекающим (не истекшим) сроком годности, партии с ошибкой в этикетке, излишки, возникающие в связи с проведением рекламных акций, остатков или сезонных стоков — например, куличи после пасхи.

Волонтерскую помощь фонду оказывают Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Рязанский институт (филиал) Московского Политехнического университета, Рязанский педагогический колледж, Рязанский автотранспортный техникум им. С.А. Живаго, Рязанский политехнический колледж, АНО «Навигатор будущего», ГБУ РО ЦСОН «Семья» и неравнодушные жители региона.

Большую поддержку отделение фонда получает не только от правительства края, но и от представителей бизнес сообщества. Холдинг ФПК «Инвест» поддерживает фонд: предоставляет на безвозмездной основе складские помещения и локацию распределительного центра фонда в Рязани. Группа компаний «Барс» помогает в организации разгрузочных работ при доставке продовольствия. Сотрудничество с фондом в этом году завершается первым продовольственным марафоном, который проходит в сети супермаркетов «Барс» 17 и 18 декабря. Данная благотворительная акция предоставляет людям возможность совершить пожертвование, не затрачивая дополнительных сил и времени на это.

Для участия в марафоне человеку нужно купить продукты с длительным сроком хранения и положить в специальные короба для приема товаров, а «Барс», в свою очередь, вернет часть суммы покупки на карту клиента по программе лояльности. Волонтеры расскажут покупателям об акции в магазинах, расфасуют все собранные продукты на складе и помогут развезти готовые наборы нуждающимся семьям с детьми и пенсионерам.

«Уверенна, консолидация наших усилий, правительства Рязанской области и бизнеса станет отличным механизмом развития системы продуктовой поддержки нуждающихся жителей региона. Продукты питания будут подспорьем тем, кто потерял доходы или нуждается в дополнительной поддержке, например, многодетным семьям, семьям с инвалидами и пожилыми людьми. Особенно сейчас, когда такая помощь становится все более актуальной», — отметила Юлиа Назарова, президент фонда продовольствия «Русь»:

«Для нас очень важно, что есть неравнодушные люди, которые хотят и готовы оказать внимание семьям с детьми, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в поддержке, и пожилым людям. Сотрудничество с Продовольственным фондом «Русь» прежде всего нацелено на определение наиболее нуждающихся жителей региона и их поддержку. Акции Фонда особенно актуальны в период угрозы распространения коронавирусной инфекции. Именно сейчас люди нуждаются в помощи, в том числе в доставке продуктов на дом, которая поможет избежать лишних контактов. Выражаю Фонду искреннюю признательность, желаю процветания и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Сегодня очень важно, что заключено соглашение о взаимодействии между Правительством Рязанской области и Благотворительным фондом «Фонд продовольствия «Русь», что позволит проводить совместные мероприятия, направленные на поддержку и защиту нуждающихся граждан», — сказал Валерий Емец, министр труда и социальной защиты населения Рязанской области.