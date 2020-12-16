Сорокина оценила, как ее подчиненные украсили город к новогодним праздникам

На городских площадках установлено 29 новогодних елей. Самая большая — на площади Ленина. Ее высота 22 метра. Одиннадцатиметровая ель скоро появится в Верхнем городском парке. Елена Сорокина рассказала, что во время вечернего объезда города побывала на Театральной площади, на площади Ленина, Троицком мосту и площади Победы.

Мэр Рязани Елена Сорокина посмотрела, как сотрудники дирекции по благоустройству украсили город к Новому году. О своих впечатлениях мэр написала в соцсетях. Там же она пообещала, что праздник состоится.

Елена Сорокина рассказала, что во время вечернего объезда города побывала на Театральной площади, на площади Ленина, Троицком мосту и площади Победы.

«Этот Новый год мы встречаем в особых условиях, без массовых мероприятий. Но, несмотря на это, праздник состоится. Задача администрации города — обеспечить бесперебойное функционирование всех новогодних локаций. Пока городские службы будут работать, жители смогут отдыхать и получать удовольствие от прогулок по Рязани», — заверила мэр. Она напомнила, что на городских площадках установлено 29 новогодних елей. Самая большая — на площади Ленина. Ее высота 22 метра. Одиннадцатиметровая ель скоро появится в Верхнем городском парке.

«Наряжая елки, мы использовали игрушки прошлого года и 250 новых шаров, закупленных в этом году дополнительно. На новогодних площадках установлено 25 арт-объектов, городские пространства украшает около 7000 гирлянд. Для их подготовки было заменено 820 лампочек, и эти работы будут продолжены в течение всех зимних праздников. Кроме того, обновлены новогодние надписи, украшающие главную пешеходную улицу Рязани — Почтовую», — написала Сорокина.

Также Елена Сорокина отметила, что к этим праздникам площадь Победы оформят по-новому, она превратится «в настоящую площадь Света». А ель, установленная там, уже украсили гербы всех регионов России. «На площади появится несколько инсталляций и арт-объектов, которые станут яркими фотозонами. Ежедневно с 1 по 7 января по определенному графику будет демонстрироваться свето-музыкальное шоу. В центре установят большой уличный экран, транслирующий онлайн-мероприятия, новости Рязани, музыкальные ролики, концерты, новогодние поздравления горожан».