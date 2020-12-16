На Северной окружной перевернулась девушка на «Мазде»

Напомним, из-за ДТП на Северной окружной на дороге образовался затор. Без пострадавших не обошлось.

Во вторник, 15 декабря, напротив строения 21 на Северной окружной дороге произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 19:35 20-летняя жительница Тульской области на Mazda врезалась в ограждение и перевернулась. По предварительной информации, девушка не учла дорожные и метеорические условия.

Водитель обращалась за медпомощью.

Напомним, из-за ДТП на Северной окружной на дороге образовался затор.