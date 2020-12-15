На Северной окружной произошла массовая авария с участием автобуса

На кадрах видно, что на дороге из Канищева в сторону Борок произошло ДТП с участием автобуса и нескольких леговых машин. Автомобили полностью перекрыли движение по дороге. Из-за этого образовался затор. Согласно сервису «Яндекс.Карты» скорость движения по улице Бирюзова от проезда Шабулина не превышает пять километров в час.

На Северной окружной произошла массовая авария с участием автобуса. Соответсвующий ролик опубликовали во вторник, 15 декабря, в соцсетях.

На кадрах видно, что на дороге из Канищева в сторону Борок произошло ДТП с участием автобуса и нескольких леговых машин. Автомобили полностью перекрыли движение по дороге. Из-за этого образовался затор.

Согласно сервису «Яндекс.Карты» скорость движения по улице Бирюзова от проезда Шабулина не превышает пять километров в час.