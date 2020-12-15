Двое рязанцев взяли «бронзу» на Первенстве и Кубке России по тайскому боксу

Рязанец Никита Глазков, тренирующийся под руководством Максима Шальнева, стал обладателем бронзовой медали первенства России в весовой категории до 58 килограммов (мальчики 12-13 лет). Александр Новожилов, тренирующийся под руководством Владимира Печерских, получил «бронзу», выступая в весовой категории до 91 килограмма (мужчины 18+).

Двое рязанцев взяли «бронзу» на Первенстве и Кубке России по тайскому боксу. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил региональный минспорт.

Соревнования проходили в Нижегородской области. В них участвовали более 700 спортсменов из 39 регионов страны.

Рязанец Никита Глазков, тренирующийся под руководством Максима Шальнева, стал обладателем бронзовой медали первенства России в весовой категории до 58 килограммов (мальчики 12-13 лет).

Александр Новожилов, тренирующийся под руководством Владимира Печерских, получил «бронзу», выступая в весовой категории до 91 килограмма (мужчины 18+).