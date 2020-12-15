Первый российский регион ввел новогодний локдаун

Им оказалась Калининградская область. Там с 28 декабря по 17 января закроют торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и зоотоваров, а также сауны, бани, салоны красоты и парикмахерские.

Первый российский регион ввел новогодний локдаун. Им оказалась Калининградская область. Там с 28 декабря по 17 января закроют торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и зоотоваров, а также сауны, бани, салоны красоты и парикмахерские, сообщает «Новый Калининград».

В новогодние праздники в области ограничат работу фитнес-центров, спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев и домов культуры. Органы власти не будут принимать граждан, а банки и МФЦ станут работать только с юридическими лицами.

В Калининградской области откажутся от уличных ярмарок и массовых гуляний. Кроме того, нельзя устраивать корпоративы.

Губернатор Антон Алиханов пообещал «с особой строгостью» следить за соблюдением ограничений и масочного режима.