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В Москве возле дома нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка
В Москве возле дома нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи.

На северо-востоке Москвы нашли тела мужчины и ребенка, об этом 12 декабря сообщает ТАСС.

По данным ГСУ СК РФ по Москве, утром вблизи жилого дома на Проспекте Мира обнаружили тела мужчины 1981 года рождения и ребенка 2015 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка.

На месте происшествия работают следователи.