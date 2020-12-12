В Москве возле дома нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка
В Москве возле дома нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи.
На северо-востоке Москвы нашли тела мужчины и ребенка, об этом 12 декабря сообщает
По данным ГСУ СК РФ по Москве, утром вблизи жилого дома на Проспекте Мира обнаружили тела мужчины 1981 года рождения и ребенка 2015 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты.
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка.
На месте происшествия работают следователи.