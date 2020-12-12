В Москве возле дома нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка

В Москве возле дома нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи.