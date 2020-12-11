В Рязани в аварии с грузовиком разорвало «Фольксваген»

«В настоящий момент известно, что за два километра до места происшествия водитель автомобиля Volkswagen двигался со скоростью 170 км/ч, что зафиксировали комплексы автоматизированной фиксации административных правонарушений», — отметила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани в аварии с грузовиком разорвало «Фольксваген». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в пятницу, 11 декабря, примерно в 00:55, на 187 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 24-летний житель Шацкого района на Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом.

Водитель Volkswagen погиб на месте.

За рулем грузовика был 34-летний житель Путятинского района. Мужчина получил травмы, ему оказали медпомощь.

«В настоящий момент известно, что за два километра до места происшествия водитель автомобиля Volkswagen двигался со скоростью 170 км/ч, что зафиксировали комплексы автоматизированной фиксации административных правонарушений», — отметила пресс-служба.