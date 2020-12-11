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Рассекречен полный текст документа о создании Рязанского радиотехнического университета
В документе содержится множество интересных фактов, включая оценочную стоимость проектных изысканий и работ по строительству главного учебного корпуса университета. Полный текст постановления будет опубликован в 69-й «день рождения» РГРТУ.

Электронная копия подлинного постановления Совета министров СССР №5389-2346сс от 28 декабря 1951 года «О мероприятиях по расширению подготовки кадров для радиолокационной и электровакуумной промышленности» была передана в РГРТУ из Государственного архива России.

Документ содержит информацию о предпринятых Советским Союзом мерах для укрепления кадрового потенциала критически важной для обороноспособности страны отрасли, развивавшейся ускоренными темпами.

Постановление Совета министров инициировало создание «Рязанского радиотехнического института» по подготовке инженеров в области радиоэлектроники для радиолокационной и электровакуумной промышленности со сроком обучения пять лет и набором в 1952/1953 учебном году в институт 300 студентов.

В документе содержится множество интересных фактов, включая оценочную стоимость проектных изысканий и работ по строительству главного учебного корпуса университета.

Полный текст постановления будет опубликован в 69-й «день рождения» РГРТУ 28 декабря 2020 года на официальном сайте университета и в группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы вуза во «ВКонтакте»