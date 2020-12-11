Представители РГАТУ поучаствовали во Всероссийском заседании Федерального учебно-методического объединения

8 и 9 декабря на базе РГАУ-МСХА имени Тимирязева в очно-дистанционном формате прошло расширенное заседание научно-методического и экспертного Советов отделения Федерального учебно-методического объединения вузов по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
В расширенном заседании участвовали более 150 представителей вузов России, ведущих подготовку по направлениям подготовки бакалавров (23.03.01 — «Технология транспортных процессов»
Участников мероприятия приветствовали академик РАН, ректор РГАУ-МСХА Владимир Трухачев, врио ректора МАДИ Андрей Келлер, Президент МААДО Валентин Сильянов и директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Татьяна Рябко.
На повестку дня вынесли вопросы совершенствования системы высшего образования и подготовки специалистов УГСН
Рязанский агротехнологический университет на расширенном заседании представляли врио ректора Сергей Борычев, который поприветствовал участников заседания в онлайн-формате, декан автодорожного факультета Георгий Рембалович и заведующий кафедрой организации транспортных процессов и безопасности жизнедеятельности Александр Шемякин.
Сейчас автодорожный факультет университета реализует такие направления и специальности, как: «Технология транспортных процессов», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и «Наземные транспортно-технологические средства». В 2021 году для поступления на специальность
«Все это еще раз доказывает высокую востребованность специалистов транспортной отрасли и позволяет РГАТУ оставаться лидером в сфере транспортного и дорожного среднего специального и высшего образования в Рязанском регионе», — отметили в вузе.