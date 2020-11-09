Рязанский роддом №2 начал «маркировать» пациенток

Теперь при осмотре врач-гинеколог определяет группы риска, которым соответствует определенный цвет браслета. Так, красный — это высокая группа риска, розовый — средняя, фиолетовый — низкая.

Рязанский роддом №2 начал «маркировать» пациенток. Об этом сообщили в группе роддома во «ВКонтакте».

Теперь при осмотре врач-гинеколог определяет группы риска, которым соответствует определенный цвет браслета. Так, красный — это высокая группа риска, розовый — средняя, фиолетовый — низкая.

Оранжевый браслет — аллергия, нахождение пациенток после родов на третьем этаже — зеленый браслет, если пациентка находится на четвертом этаже, то ей выдают голубой браслет.

Также на бумажках во вкладышах браслета вносятся данные роженицы: ФИО, дата и месяц рождения, номер первичной медицинской документации и отделение.

На оранжевом браслете добавляется запись с названием лекарства, вызывающего аллергическую реакцию.

Браслеты надевают на запястье и не снимают на протяжении нахождения пациентки в роддоме. Новорожденные идентифицируются как и ранее: у мальчиков синий браслет, у девочек — розовый.

«Новая система позволит определять пациенток к различным рискам при проведении операций и переводах из отделений. Также она поможет роженицам чувствовать себя в безопасности в стенах учреждения», — говорится в сообщении.