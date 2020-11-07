Рязанец Максим Павлов выбыл из шоу «Танцы на ТНТ»
На этапе отборов в команды наставников рязанец станцевал номер в стиле «Дэнс Холл». Хореографию участникам ставили Алена Гуменная и Леня Тодоражко. Этот сезон «Танцев на ТНТ» последний. Его участниками стали трое рязанцев.
Рязанец Максим Павлов выбыл из шоу «Танцы на ТНТ», выпуск вышел в субботу, 7 ноября.
На этапе отборов в команды наставников рязанец станцевал номер в стиле «Дэнс Холл». Хореографию участникам ставили Алена Гуменная и Леня Тодоражко.
В следующий этап Павлов не прошел.
«Так бывает. Ребятам удачи, терпения и хороших номеров хореографам», — сообщил рязанец.
Напомним, этот сезон «Танцев на ТНТ» последний. Его участниками стали трое рязанцев.