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Рязанец Максим Павлов выбыл из шоу «Танцы на ТНТ»
На этапе отборов в команды наставников рязанец станцевал номер в стиле «Дэнс Холл». Хореографию участникам ставили Алена Гуменная и Леня Тодоражко. Этот сезон «Танцев на ТНТ» последний. Его участниками стали трое рязанцев.

Рязанец Максим Павлов выбыл из шоу «Танцы на ТНТ», выпуск вышел в субботу, 7 ноября.

На этапе отборов в команды наставников рязанец станцевал номер в стиле «Дэнс Холл». Хореографию участникам ставили Алена Гуменная и Леня Тодоражко.

В следующий этап Павлов не прошел.

«Так бывает. Ребятам удачи, терпения и хороших номеров хореографам», — сообщил рязанец.

Напомним, этот сезон «Танцев на ТНТ» последний. Его участниками стали трое рязанцев.