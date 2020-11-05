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В Рязани рабочие проломили потолок в квартире
Речь идет о доме №7 на проезде Грибоедова 1956 года постройки. Он входит в программу развития застроенных территорий в Рязани, которое предусматривает расселение и снос старых домов за счет инвесторов.

В Рязани рабочие проломили потолок в квартире. Инцидент произошел в среду, 4 ноября, рассказали жители дома №7 на проезде Грибоедова.

По их словам, в доме ведется капремонт крыши, при транспортировке краном груз упал и проломил потолок.

«Днем ранее сбрасывали бревна со всех сторон дома. Так, что у соседа снизу окно разбили. Мы позвонили в фонд капитального ремонта. Сказали, усилят контроль. Усилили! — отметили собеседники. — По счастливой случайности никто не пострадал. За некоторое время до провала на кухне были люди».

В тот же день в пострадавшей комнате сняли навесные панели и заделали дыру досками.

«Пока ремонта нам никто не обещал. Сегодня пойдем писать жалобу, намерены дойти до суда, — рассказали жители № 7 на проезде Грибоедова. — Мы вообще не просили нам крышу делать, наш дом идет под снос».

Отметим, что дом №7 на проезде Грибоедова 1956 года постройки имеет два этажа. Дом входит в программу развития застроенных территорий в Рязани, которая предусматривает расселение и снос старых домов за счет инвесторов.

В 2022 году границах улиц Либкнехта, Подгорной, Есенина и Грибоедова на месте восьми бараков планируется строительство трех многоэтажек и двухъярусной автостоянки.