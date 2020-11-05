В РНПК назначили нового гендиректора
Ранее гендиректором предприятия был Алексей Демахин. Он управлял РНПК с октября 2018 года.
В Рязанской нефтеперерабатывающей компании назначили нового гендиректора. С 21 октября эту должность занимает Сергей Михайлов.
«В целях повышения эффективности работы нефтеперерабатывающих активов НК „Роснефть“ компания на постоянной основе проводит ротацию руководящего состава», — уточнили в РНПК.
Отмечается, что у Михайлова большой опыт работы в нефтеперерабатывающей отрасли. Ранее он руководил нефтеперерабатывающим комплексом «Башнефть-Уфанефтехим, входящим в состав НК «Роснефть».
До Сергея Михайлова гендиректором был Алексей Демахин. Он управлял предприятием с октября 2018 года.
«Предыдущий руководитель Рязанской НПК продолжит работать в периметре компании», — добавили в РНПК.