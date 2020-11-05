Мэрия отреагировала на пикеты экс-сотрудников «Автоколонны 1310»

В управлении транспорта отметили, что из-за банкротства предприятия часть сотрудников была сокращена, в связи с чем перед ними имелась задолженность по зарплате. В сообщении говорится, что в сентябре работникам выплатили более 3,5 млн. рублей.

Мэрия отреагировала на пикеты экс-сотрудников «Автоколонны 1310», которые прошли у здания администрации в четверг, 5 ноября. Один из участников акции держал плакат с надписью «Управление транспорта! Отдайте зарплату бывшим сотрудникам Автоколонны 1310».

В управлении транспорта отметили, что из-за банкротства предприятия часть сотрудников была сокращена, в связи с чем перед ними имелась задолженность по зарплате.

В сообщении говорится, что в сентябре работникам выплатили более 3,5 млн. рублей.

«В настоящее время остается задолженность по компенсационным выплатам и выходным пособиям», — отметили в мэрии. Начальник управления транспорта Андрей Михно заявил, что «администрация обеспокоена сложившейся ситуацией и заинтересована в скорейшем разрешении данной проблемы».

«Оставшаяся задолженность по компенсационным выплатами выходным пособиям в ближайшее время будет выплачена при поступлении денежных средств на расчетный счет предприятия с реализации имущества предприятия», — подчеркнул Михно.