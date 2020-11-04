«ВКонтакте» запустила эксперимент для борьбы с хейтерами

Хейторы, которые написали подобный комментарий получат предложение об отказе от обидных реплик. «ВКонтакте» предполагает, что такой способ поможет сократить количество оскорблений в комментариях.