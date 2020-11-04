«ВКонтакте» запустила эксперимент для борьбы с хейтерами
Хейторы, которые написали подобный комментарий получат предложение об отказе от обидных реплик. «ВКонтакте» предполагает, что такой способ поможет сократить количество оскорблений в комментариях.
«ВКонтакте» запустила эксперимент для борьбы с хейтерами,
Отмечается, что соцсеть будет тенстировать две функции. Администраторы будут включать специальный фильтр, который покажет враждебные высказывания.
Хейторы, которые написали подобный комментарий получат предложение об отказе от обидных реплик.
«ВКонтакте» предполагает, что такой способ поможет сократить количество оскорблений в комментариях.