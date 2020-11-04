В Рязанской области коронавирусом заболели более 800 детей

В Рязанской области коронавирусом заболели 815 детей, сообщил оперштаб региона, в среду, 4 ноября. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 4690 человек.

В Рязанской области коронавирусом заболели 815 детей, сообщил оперштаб региона, в среду, 4 ноября.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 4690 человек.

Коронавирус диагностирован у 3263 граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 1931 человека — от 65 до 80 лет, 433 — старше 80 лет и 815 детей (двадцать семь до 1 года; пятьдесят два по 1; тридцать четыре по 2; сорок два по 3; тридцать девять по 4 года; тридцать пять по 5; сорок пять по 6; сорок два по 7; сорок шесть по 8; тридцать девять по 9; тридцать пять по 10; пятьдесят пять по 11; сорок девять по 12; сорок семь по 13; сорок семь по 14; шестьдесят два по 15; шестьдесят восемь по 16; пятьдесят один по 17 лет).