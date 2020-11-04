Трамп заявил, что уверенно побеждает на выборах

По словам главы государства, у него «все очень хорошо» в Техасе, Флориде и Аризоне. Трамп также спрогнозировал свой успех в Северной Каролине и Пенсильвании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он уверенно побеждает на выборах, передает РБК.

По словам главы государства, у него «все очень хорошо» в Техасе, Флориде и Аризоне. Трамп также спрогнозировал свой успех в Северной Каролине и Пенсильвании.

«Мы думаем, что у нас все хорошо везде», — подчеркнул американский лидер.

Напомним, 3 ноября в США проходят президентские выборы.