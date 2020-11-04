СМИ: Трамп лидирует на выборах в США

Президент США республиканец Дональд Трамп лидирует по последним данным на выборах президента. Об этом пишет
По предварительным данным, Трамп опережает кандидата Демократической партии Джозефа Байдена в таких спорных штатах, как Флорида (29 голосов выборщиков), Пенсильвания (20), Огайо (18), Северная Каролина (15) и Айова (6). Достаточно неожиданным оказался его успех в Мичигане (16) и Висконсине (10), где накануне дня голосования опросы демонстрировали преимущество демократа.
Кроме того, в активе у республиканца голоса выборщиков из Техаса (38) и Джорджии (16) — штатов, которые в последние десятилетия поддерживали Великую старую партию, но в этом году тоже вошли в число колеблющихся.
Вопреки ожиданиям большинства экспертов, Байден захватил лидерство лишь в двух спорных штатах — Миннесоте (10) и Аризоне (11). Этого оказалось явно недостаточно.