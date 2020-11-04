СМИ: Трамп лидирует на выборах в США

По предварительным данным, Трамп опережает кандидата Демократической партии Джозефа Байдена в таких спорных штатах, как Флорида (29 голосов выборщиков), Пенсильвания (20), Огайо (18), Северная Каролина (15) и Айова (6). Достаточно неожиданным оказался его успех в Мичигане (16) и Висконсине (10), где накануне дня голосования опросы демонстрировали преимущество демократа.

Президент США республиканец Дональд Трамп лидирует по последним данным на выборах президента. Об этом пишет ТАСС.

По предварительным данным, Трамп опережает кандидата Демократической партии Джозефа Байдена в таких спорных штатах, как Флорида (29 голосов выборщиков), Пенсильвания (20), Огайо (18), Северная Каролина (15) и Айова (6). Достаточно неожиданным оказался его успех в Мичигане (16) и Висконсине (10), где накануне дня голосования опросы демонстрировали преимущество демократа.

Кроме того, в активе у республиканца голоса выборщиков из Техаса (38) и Джорджии (16) — штатов, которые в последние десятилетия поддерживали Великую старую партию, но в этом году тоже вошли в число колеблющихся.

Вопреки ожиданиям большинства экспертов, Байден захватил лидерство лишь в двух спорных штатах — Миннесоте (10) и Аризоне (11). Этого оказалось явно недостаточно.