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В Рязани повысили экономически обоснованный тариф на проезд в автобусах
Такое решение было принято, «чтобы возместить недополученные доходы, возникающие в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров городским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».

Региональная энергетическая комиссия по Рязанской области определила экономически обоснованный тариф на услуги МУП «Управление Рязанского транспорта» по перевозке пассажиров на автобусах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Такое решение было принято, «чтобы возместить недополученные доходы, возникающие в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров городским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».

Сумма за поездку составит 40,95 рубля.

Тарифы действуют с 1 сентября 2020 года. Они не являются установленной для населения платой за проезд.