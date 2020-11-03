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Карабасов рассказал о мечте поехать на море и сыграть в баскетбол
Бывший мэр Рязани добавил, что вынужден все время проводить дома, поэтому старается укреплять свое здоровье с помощью занятий спортом. «Подтягиваюсь на турнике, отжимаюсь и т. п. Надеюсь, это поможет справиться с гиподинамией», — отметил Карабасов.

Бывший мэр Рязани рассказал, что мечтает поехать на море и сыграть в баскетбол. Интервью с Сергеем Карабасовым опубликовала «Комсомольская правда».

«Очень люблю ездить с семейством на велосипедах по лесам и Солотчинской пойме. Этого, конечно, не хватает. Мечтаю поиграть в баскетбол. Честно говоря, и от путешествия куда-нибудь на море не отказался бы», — поделился Карабасов.

Бывший мэр Рязани добавил, что вынужден все время проводить дома, поэтому старается укреплять свое здоровье с помощью занятий спортом.

«Подтягиваюсь на турнике, отжимаюсь и т. п. Надеюсь, это поможет справиться с гиподинамией», — отметил Карабасов.

Ранее бывший мэр Рязани рассказал, кто поддерживал его в СИЗО.