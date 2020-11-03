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Бывший мэр Рязани рассказал, кто поддерживал его в СИЗО
Карабасов добавил, что раньше ему приходилось выкраивать время для общения с женой и сыном. Теперь он постоянно с близкими. «Читаем книги, смотрим семьей фильмы. Должен отметить, что в СИЗО я много читал, эта привычка сохранилась», — заключил Карабасов.

Бывший глава администрации Рязани Сергей Карабасов рассказал, что во время пребывания в СИЗО его поддерживала семья. Интервью с ним опубликовала «Комсомольская правда».

«Моя жена — моя главная опора. Все время, пока мы были лишены возможности общаться, я чувствовал ее поддержку. Через письма, через передачи. Ей было очень непросто выдержать и разлуку, и косые взгляды. Но она — молодчина. Верила мне и в меня. Сыну тоже было непросто. Он очень скучал. И очень был рад, когда я вернулся домой. Это дорогого стоит — увидеть сияющие глаза жены и сына после годовой разлуки», — рассказал бывший глава администрации.

Карабасов добавил, что раньше ему приходилось выкраивать время для общения с женой и сыном. Теперь он постоянно с близкими.

«Читаем книги, смотрим семьей фильмы. Должен отметить, что в СИЗО я много читал, эта привычка сохранилась», — заключил Сергей Карабасов.

Кроме того, экс-мэр рассказал о своих мечтах.