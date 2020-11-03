К Новому году в Рязани установят около 30 елок

К празднику установят около 30 елок, заменят неработающие лампочки иллюминации на новые. «В этом году будут использоваться прошлогодние инсталляции, в которых заменят цифры. Вернутся и полюбившиеся жителям арт-объекты -новогодние шары, снеговики и другие», — говорится в сообщении.

Во вторник, 3 ноября, в мэрии обсудили подготовку к празднованию Нового 2021 года, сообщил сайт горадминистрации.

К празднику установят около 30 елок, заменят неработающие лампочки иллюминации на новые.

«В этом году будут использоваться прошлогодние инсталляции, в которых заменят цифры. Вернутся и полюбившиеся жителям арт-объекты — новогодние шары, снеговики и другие», — говорится в сообщении.

Кроме того, городской транспорт также украсят. Для этого выделят 30 троллейбусов.

Управление культуры начало готовить программу для двух форматов. Планируется задействовать как старые, так и новые площадки, например, Центральный парк культуры и отдыха.

Во дворах пройдут праздничные мероприятия, концерты. Кроме того, пройдет на лучшее новогоднее оформление двора.

Кроме того, предприятиям предложат поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформления рынка.