Вирусолог назвал единственный способ обнаружить поражение легких

«Если нужно распознать поражение легких при бессимптомном течении коронавируса — тут только КТ делать», — профессор кафедры вирусология МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский. По его словам, у многих россиян поражение легких может проходить без симптомов. «И я только надеюсь, что степень поражения будет небольшой», — заключил вирусолог.