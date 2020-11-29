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Вирусолог назвал единственный способ обнаружить поражение легких
«Если нужно распознать поражение легких при бессимптомном течении коронавируса — тут только КТ делать», — профессор кафедры вирусология МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский. По его словам, у многих россиян поражение легких может проходить без симптомов. «И я только надеюсь, что степень поражения будет небольшой», — заключил вирусолог.

Единственным способом выявить поражение легких при бессимптомном течении коронавируса является проведение компьютерной томографии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на профессора кафедры вирусология МГУ Алексея Аграновского.

«Если нужно распознать поражение легких при бессимптомном течении коронавируса — тут только КТ делать», — уверен Аграновский. По его словам, у многих россиян поражение легких может проходить без симптомов. «И я только надеюсь, что степень поражения будет небольшой», — заключил вирусолог.