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В рязанской облдуме обсудили проект бюджета региона
Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был назван самым значимым по объему заложенных средств национальным проектом. На него в 2021 году предусмотрено 4,7 миллиарда рублей.

В четверг, 26 ноября, в Рязанской областной Думе прошли публичные слушания по проекту бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был назван самым значимым по объему заложенных средств национальным проектом. На него в 2021 году предусмотрено 4,7 миллиарда рублей. По словам председателя регионального парламента Аркадия Фомина, по данной теме к депутатам поступает самое большое количество обращений жителей. Другими значимыми нацпроектами названы «Демография» (2,4 миллиарда рублей), «Здравоохранение» (2,1 миллиарда рублей), «Образование» (889 миллионов рублей), «Жилье и городская среда» (729 миллионов рублей). Отмечается, в рамках нацпроекта «Образование» продолжится строительство школ на 1100 мест в микрорайоне Кальное Рязани и в Сасово. Мероприятия нацпроекта «Демография» будут направлены на создание дополнительных мест в яслях для детей в возрасте до 3 лет. Всего на мероприятия по нацпроектам в 2021 году запланировано чуть более 12 миллиардов рублей. На реализацию 11 национальных проектов на три года заложено свыше 33 миллиардов рублей. Также в 2021 году продолжится реализация программы по поддержке местных инициатив. На эти цели в областном бюджете предусмотрены субсидии на уровне текущего года — 175 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что бюджет Рязанской области в 2021 году запланирован с дефицитом.