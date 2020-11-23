Бюджет Рязанской области в 2021 году запланирован с дефицитом

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова сообщила, что по прогнозу доходы бюджета области в 2021 году должны составить 62 млрд рублей, в 2022 году — 61 млрд, а в 2023 году — 63 млрд рублей.

В понедельник, 23 ноября, на заседании областной думы рассмотрели принятие проекта бюджета Рязанской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Стало известно, что бюджет в следующем году запланирован с дефицитом.

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова сообщила, что по прогнозу доходы бюджета области в 2021 году должны составить 62 млрд рублей, в 2022 году — 61 млрд, а в 2023 году — 63 млрд рублей.

Наумова пояснила, что расходы бюджета в следующем году составят 64 млрд рублей, а в 2022 году — 62 млрд рублей. В 2023 году прогнозируется, что расходы увеличатся на почти 65 млрд рублей.

Министр финансов Рязанской области добавила, что в следующем году около 16 млрд рублей могут дополнительно поступить в регион из федерального бюджета. Осуществится это за счет субвенции, субсидии и других межбюджетных трансфертов.

При рассмотрении проекта в первом чтении несколько депутатов проголосовали «против» его принятия.

Поправки в проект бюджета могут быть внесены до второго чтения.