В Рязани эвакуировали ТРЦ «Премьер»

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. На место выехали кинологи, которые обследовали помещение и прилегающие территории.

В Рязани эвакуировали ТРЦ «Премьер». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В четверг, 26 ноября, в полицию поступил вызов об обнаружении подозрительного предмета (пакета) внутри здания. На место выехали кинологи, которые обследовали помещение и прилегающие территории, никаких опасных предметов не обнаружили.

На время «операции» из здания эвакуировали людей.