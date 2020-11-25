В полиции рассказали об аварии, где «Рено» влетел в фуру около Никулечей

ТП произошло во вторник, 24 ноября, примерно в 17:27. 26-летний рязанец на Renault Logan врезался в грузовой автомобиль Scania с полуприцепом под управлением 46-летнего водителя.

В полиции рассказали об аварии, где «Рено» влетел в фуру около Никулечей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло во вторник, 24 ноября, примерно в 17:27, вблизи дома №49 по улице Рязанской.

26-летний рязанец на Renault Logan врезался в грузовой автомобиль Scania с полуприцепом под управлением 46-летнего водителя.

26-летний пассажир автомобиля Renault Logan от полученных травм скончался.