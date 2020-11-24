\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
Чтв, 26
Птн, 27
ЦБ USD 75.81 0.05 25/11
ЦБ EUR 89.89 -0.04 25/11
Нал. USD 75.6 / 77.1 18:20
Нал. EUR 89.7 / 90.39 17:00
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
9 950
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
23 707
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
46 406
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
50 849
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Соцсети: в Рязани «Рено» влетел в фуру, есть жертвы
Около 17:30 вторника, 24 ноября, в районе Никулечей произошла авария. Об этом сообщили пользователи соцсети. По словам очевидцев, рязанец на Renault Logan врезался в припаркованную фуру.

Около 17:30 вторника, 24 ноября, в районе Никулечей произошла авария. Об этом сообщили пользователи соцсети.

По словам очевидцев, рязанец на Renault Logan врезался в припаркованную фуру, его молодой пассажир скончался.

Комментаторы отметили, что фуру в этом месте оставляют постоянно. «Теперь „встречка“ ослепила. Видимость минимальная! А там этот баран постоянно ставит свой паровоз. Мы тоже выезжаем с прилегающей территории и из-за него видимости никакой. Раньше ставил на обочину, весь обзор закрывал», — написали они.