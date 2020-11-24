Соцсети: в Рязани «Рено» влетел в фуру, есть жертвы

Около 17:30 вторника, 24 ноября, в районе Никулечей произошла авария. Об этом сообщили пользователи соцсети. По словам очевидцев, рязанец на Renault Logan врезался в припаркованную фуру.

Около 17:30 вторника, 24 ноября, в районе Никулечей произошла авария. Об этом сообщили пользователи соцсети.

По словам очевидцев, рязанец на Renault Logan врезался в припаркованную фуру, его молодой пассажир скончался.

Комментаторы отметили, что фуру в этом месте оставляют постоянно. «Теперь „встречка“ ослепила. Видимость минимальная! А там этот баран постоянно ставит свой паровоз. Мы тоже выезжаем с прилегающей территории и из-за него видимости никакой. Раньше ставил на обочину, весь обзор закрывал», — написали они.