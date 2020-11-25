Мэрия: мобильное приложение «Рязань — новогодняя столица» адаптируют для туристов

Мобильное приложение «Рязань — новогодняя столица» разработали к 2020 году. Тогда Рязань стала «Новогодней столицей». Само приложение было доступно в Google Play или App Store.

В мэрии рассказали, что планируют адаптировать мобильное приложение «Рязань — новогодняя столица» для туристов. В ответе на запрос РЗН. Инфо сказано, что управление культуры города совместно с региональным минкультом подготовили предложения «по развитию и адаптации мобильного приложения „Рязань — новогодняя столица“ для дальнейшего использования туристами».

«В настоящее время профильными министерствами правительства области ведется трансформация этого приложения в туристическое мобильное приложение Рязанской области», — говорится в ответе.

Напомним, мобильное приложение «Рязань — новогодняя столица» разработали к 2020 году. Тогда Рязань стала «Новогодней столицей». Само приложение было доступно в Google Play или App Store.