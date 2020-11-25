\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
Чтв, 26
Птн, 27
ЦБ USD 75.47 -0.34 26/11
ЦБ EUR 89.89 -0 26/11
Нал. USD 75.41 / 77.72 18:05
Нал. EUR 89.81 / 90.24 18:05
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
11 340
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
25 086
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
47 888
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
52 213
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Мэрия: мобильное приложение «Рязань — новогодняя столица» адаптируют для туристов
Мобильное приложение «Рязань — новогодняя столица» разработали к 2020 году. Тогда Рязань стала «Новогодней столицей». Само приложение было доступно в Google Play или App Store.

В мэрии рассказали, что планируют адаптировать мобильное приложение «Рязань — новогодняя столица» для туристов. В ответе на запрос РЗН. Инфо сказано, что управление культуры города совместно с региональным минкультом подготовили предложения «по развитию и адаптации мобильного приложения „Рязань — новогодняя столица“ для дальнейшего использования туристами».

«В настоящее время профильными министерствами правительства области ведется трансформация этого приложения в туристическое мобильное приложение Рязанской области», — говорится в ответе.

Напомним, мобильное приложение «Рязань — новогодняя столица» разработали к 2020 году. Тогда Рязань стала «Новогодней столицей». Само приложение было доступно в Google Play или App Store.