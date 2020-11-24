В Рязани началась эпидемия ОРВИ

Случаев гриппа не зарегистрировали. По данным ведомства, прививки от гриппа сделали 45,62% жителей области. Специалисты рекомендуют обязательную вакцинацию.

В Рязани началась эпидемия ОРВИ. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

С 16 по 22 ноября заболеваемость в городе по совокупному населению превысила эпидпорог на 11,8%. Отмечается, что большинство заболевших — взрослые.

Случаев гриппа не зарегистрировали. По данным ведомства, прививки от гриппа сделали 45,62% жителей области. Специалисты рекомендуют обязательную вакцинацию.

«В эпидемическом сезоне 2020/2021 существует риск одновременной циркуляции респираторных вирусов, вирусов гриппа и COVID-19. Это увеличивает вероятность микст-инфекции (грипп + коронавирусная инфекция), каждая из которых может развиваться самостоятельно и, соответственно, может привести к развитию тяжелых форм заболевания, осложнений и возможных летальных исходов», — отметили в Роспотребнадзоре.