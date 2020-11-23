Загрязнение воздуха в Рязани признали повышенным в октябре

Мониторинг проводили ежедневно на четырех постах четыре раза в сутки. Лаборатория отобрала и проанализировала 2739 проб воздуха по девяти ингредиентам.

Загрязнение воздуха в Рязани признали повышенным в октябре, сообщил сайт регионального гидрометцентра.

Мониторинг проводили ежедневно на четырех постах четыре раза в сутки. Лаборатория отобрала и проанализировала 2739 проб воздуха по девяти ингредиентам.

В результате загрязнения атмосферы в целом по городу оценили как повышенный.

В воздухе больше всего присутствовала концентрация формальдегида (СИ=2,2, НП=6,5%) в микрорайоне Строитель, взвешенных веществ (СИ=1,4, НП=2,3%) в центре города.

«Содержание в воздухе диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, сероуглерода и фенола в целом по городу санитарно-гигиенической нормы не превышало», — говорится в сообщении.