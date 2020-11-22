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Рогозин оценил ролик о рязанской киберпанк-ферме
Действие в ролике происходит на Марсе, где русские фермеры колонизировали часть планеты. В короткометражке показано, как технологии помогают развиваться деревне.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Facebook оценил ролик о рязанской киберпанк-ферме. Он назвал его талантливо сделанным и «точно про русский характер, парадоксально сочетающий тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне».

«Правильный лозунг («Мы расширяемся!»). Точнее, два лозунга, включая тот, что под моим портретом («Сделаем Красную планету зеленой»)", — написал Рогозин.

Напомним, действие в ролике происходит на Марсе, где русские фермеры колонизировали часть планеты. В короткометражке показано, как технологии помогают развиваться деревне.

Ранее сценарист и режиссер видео Сергей Васильев рассказал, как проходили съемки.