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Рязанский фермер снял киберпанк-видео
Действие происходит на Марсе, где русские фермеры колонизировали часть планеты. В короткометражке показано, как технологии помогают развиваться деревне: роботы доят коров, выгуливают их и ходят за водой в колодец.

Рязанский фермер снял короткометражку про кибердеревню в России, пишет TJournal.

Действие происходит на Марсе, где русские фермеры колонизировали часть планеты. В короткометражке показано, как технологии помогают развиваться деревне: роботы доят коров, выгуливают их и ходят за водой в колодец.

В туалетах вместо выгребной ямы черная дыра. Автомобили теперь летают, однако даже в воздухе есть ямы. Вместо голубей летают квадрокоптеры.

Сценарист и режиссер видео Сергей Васильев, рассказал, что съемки проходили в августе в селе Кисьва Пронского района Рязанской области.

На данный момент видео уже собрало более 300 тысяч просмотров.